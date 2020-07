Belen Rodriguez svela la verità sul flirt De Martino – Marcuzzi (Di giovedì 9 luglio 2020) La showgirl argentina Belen Rodriguez è uscita allo scoperto e ha chiarito una volta per tutte i rumors su un love story tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino Fonte Instagram – @BelenRodriguezrealTra i pettegolezzi che hanno fatto più rumore in quest’ultimo periodo, c’è senz’altro quello relativo alla presunta relazione tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Il conduttore di Made in Sud ha smentito categoricamente le voci a riguardo, dichiarando di avere un saldo rapporto di amicizia sia con lei che con il marito Paolo Calabresi Marconi. Addirittura si era parlato di una reazione rabbiosa di Belen dopo aver letto dei messaggi tra l’ex marito e la storica conduttrice. ... Leggi su chenews

FilmNewsItaly : Belen Rodriguez smentisce il tradimento con Alessia Marcuzzi - LadyNews_ : #BelenRodriguez commenta la presunta tresca tra #AlessiaMarcuzzi e #StefanoDeMartino - infoitcultura : Belen Rodriguez, il tradimento con la Marcuzzi scoperto mentre giocava con il figlio con l’ipad di Stefano - zazoomblog : Soltanto caz. Decideremo insieme come muoverci: Belen Rodriguez cannonata clamorosa (e messaggio alla Marcuzzi -… - VanityFairIt : Arriva anche la smentita della showgirl argentina, in una nota via Instagram, sulla presunta «relazione clandestina… -