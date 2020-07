Belen Rodriguez risponde ai gossip sui messaggi tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi (Di giovedì 9 luglio 2020) Nella giornata di ieri avevamo riportato la notizia del settimanale Oggi secondo la quale Belen Rodriguez avrebbe scoperto la presunta storia clandestina tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi leggendo i messaggi whatsapp sull’iPad. Ieri sera la showgirl argentina ha pubblicato una Instagram Story in cui ha smentito la versione raccontata dal settimanale: Solo due parole per commentare quello che state leggendo in questi giorni. Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad. E aggiunge: Continuo sempre a non capire la motivazione per la quale si inventino cose del genere, appunto decideremo insieme come muoverci, perché ... Leggi su trendit

Belen Rodriguez dopo la rottura con Stefano si consola tra le braccia del bell’ imprenditore partenopeo Gianmaria. Chi il settimanale di Afonoso Signorini ha fornito la foto bomba del bacio. Di recen ...

