Belen Rodriguez: ‘Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino? Mai successo niente’ (Di giovedì 9 luglio 2020) Dopo la smentita di Stefano De Martino arriva anche quella di Belen Rodriguez. La showgirl infatti è intervenuta per bloccare il gossip che sosteneva avesse rotto con il marito a causa di alcuni messaggi trovati sull’iPad di De Martino che avrebbero provato una relazione con Alessia Marcuzzi. Belen Rodriguez smentisce tutto con una storia su Instagram: “Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad. Continuo sempre a non capire la motivazione per la quale si inventino cose del genere. Appunto decideremo insieme come muoversi perché trovo assurdo e di cattivissimo gusto leggere le ca***te che ho letto in questi ... Leggi su tvzap.kataweb

Noovyis : (Belen Rodriguez rompe il silenzio: “Mai successo niente, nessun messaggio, nessun iPad”. Ma Roberto D’Agostino dic… - stefanodonno75 : Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi: 'Cattivissimo gusto', Belen Rodriguez dura sul gossip tra De Martino… - CorrNazionale : L’estate di #Belen e Stefano De Martino infiamma il gossip: lei con un nuovo amore, lui in barca con un’altra Rodri… - FQMagazineit : Belen Rodriguez rompe il silenzio: “Mai successo niente, nessun messaggio, nessun iPad”. Ma Roberto D’Agostino dice… - 1_ekans : RT @laquetunocrees: oh meo Deo! si è rotta la spalina... cit. Belen Rodriguez -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez De Martino potrebbe condurre il Festival di Castrocaro senza Belen Rodriguez DiLei Belen Rodriguez rompe il silenzio: “Mai successo niente, nessun messaggio, nessun iPad”. Ma Roberto D’Agostino dice altro…

“Durante il lockdown, Belén stava giocando con Santiago con l’iPad di Stefano. E nell’iCloud, la nuvoletta di memoria che collega e sincronizza tutti i dispositivi Apple, piovevano in diretta i whatsa ...

Belen smentisce: nessun flirt tra la Marcuzzi e De Martino

Lei bacia un altro, ma le tocca intervenire nel gossip per smentire il flirt del suo ex. Belen Rodriguez è al centro delle cronache rosa: innanzitutto perché è stata pizzicata con una nuova fiamma tra ...

“Durante il lockdown, Belén stava giocando con Santiago con l’iPad di Stefano. E nell’iCloud, la nuvoletta di memoria che collega e sincronizza tutti i dispositivi Apple, piovevano in diretta i whatsa ...Lei bacia un altro, ma le tocca intervenire nel gossip per smentire il flirt del suo ex. Belen Rodriguez è al centro delle cronache rosa: innanzitutto perché è stata pizzicata con una nuova fiamma tra ...