Beautiful, Una vita, Il Segreto: anticipazioni 9 luglio 2020 (Di giovedì 9 luglio 2020) anticipazioni e trame di Beautiful, Una vita e Il Segreto di oggi, 9 luglio 2020: Brooke è molto preoccupata per Hope ed è sempre più convinta che Thomas abbia seri problemi mentali. Antonito riceve una lettera che agita lui e i familiari. A farne le spese è anche Carmen. Soledad scopre che il suo amato Juan lascerà la Spagna per andare a studiare a Parigi… Beautiful: anticipazioni 9 luglioArticolo completo: Beautiful, Una vita, Il Segreto: anticipazioni 9 luglio 2020 dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

