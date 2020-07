Beautiful: LIAM e HOPE felici per sempre (o quasi)? Anticipazioni americane (Di giovedì 9 luglio 2020) Negli Stati Uniti, per il ritorno in video di Beautiful manca ancora una data ma l’appuntamento dovrebbe essere prossimo, forse già entro fine mese.Leggi anche: Tempesta d’amore, Anticipazioni tedesche: Christoph diventa pasticciere e spazzino!Intanto le Anticipazioni messe a disposizione sono ancora poche, per lo più derivanti dalle dichiarazioni del produttore e capo sceneggiatore della soap, Brad Bell (che è al centro dei media di settore a stelle e strisce per il primato del suo show, il primo a riaccendere il set dopo il lockdown). Beautiful: LIAM e HOPE si sono sposati nelle puntate americane Raggiunto da Tv Insider, Bell tra i vari argomenti ha toccato ovviamente la coppia formata da LIAM e HOPE ... Leggi su tvsoap

redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni #PuntateAmericane Negli Stati Uniti sono finalmente sereni. Ma ora cosa succederà? - lasara_81 : Povero Liam...leggete cosa succederà. #twittamibeautiful - infoitcultura : Beautiful anticipazioni oggi, 8 luglio: Bill si riappacifica con Liam - Teleblogmag : Steffy torna a Los Angeles e scopre che Liam e Hope si sono lasciati. -