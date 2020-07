Beautiful: il marito di Denise Richards (Shauna) controfigura “intima” di Ridge, anticipazioni (Di giovedì 9 luglio 2020) Denise Richards e il vizietto dello spoiler involontario! L’interprete di Shauna Fulton, come già vi avevamo riportato, aveva poco tempo fa regalato un’inaspettata anticipazione riguardante i nuovi episodi di Beautiful. Durante un’intervista, infatti, l’attrice si era lasciata sfuggire la frase “…da quando i telespettatori hanno visto il mio personaggio sposarsi“, cosa in realtà mai successa, almeno nelle puntate andate in onda sulla tv americana.Leggi anche: COME SORELLE, anticipazioni seconda puntata di mercoledì 15 luglioE vi avevamo parlato anche di quella sospetta scena che ha visto Shauna e Ridge baciarsi a Las Vegas davanti all’insegna luminosa di una cappella nuziale, di quelle per matrimoni ... Leggi su tvsoap

