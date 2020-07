Beautiful anticipazioni: Thomas minaccia tutti, qualcuno si ribellerà? (Di giovedì 9 luglio 2020) Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 10 luglio 2020? Liam e Steffy inizieranno una nuova vita come Ridge si augura? Anche Bill e Katie sembrano essere felici di questa ritrovata unione. Bill in particolare si scusa con Steffy e con Liam per quello che è successo in passato e propone di fare una tregua in modo da poter vivere serenamente tutto quello che verrà in futuro. Thomas vuole avere Hope e come abbiamo visto è davvero pronto a tutto. Del resto sta mentendo su una cosa così seria, la vera storia della piccola Beth, che cosa potrebbe essere disposto a fare? A quanto pare qualsiasi cosa. Il povero Ridge, che non immagina neppure tutto quello che suo figlio ha fatto, decide di schierasi dalla sua parte. Ma non immagina di certo che Thomas stia mentendo su Beth e stia ... Leggi su ultimenotizieflash

