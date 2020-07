Batwoman: Javicia Leslie sarà la nuova protagonista, Ruby Rose commenta la notizia (Di giovedì 9 luglio 2020) Batwoman: Lavicia Leslie di God Friended Me sarà la nuova protagonista della serie The CW. Il commento di Ruby Rose. Era una decisione particolarmente attesa dai fan di Batwoman e soprattutto per il futuro della serie in se, quella di scegliere la nuova protagonista dopo l’addio di Ruby Rose dopo la prima stagione. La produzione ha annunciato che la nuova Batwoman, che debutterà dalla seconda stagione in onda nel 2021, sarà Javicia Leslie, l’attrice protagonista della serie CBS, God Friended Me (cancellata dopo due stagioni). Come già anticipato, il personaggio di Kate Kane ... Leggi su dituttounpop

badtasteit : #Batwoman, Ruby Rose reagisce al casting di Javicia Leslie come nuova protagonista - Nerdmovieprod : Batwoman: Javicia Leslie sostituirà Ruby Rose nella serie CW #batwoman #cw #JaviciaLeslie - SerieTvserie : “Batwoman 2”: la nuova protagonista è Javicia Leslie - ParolePelate : News | Javicia Leslie Sarà La Nuova Batwoman. Prime Dichiarazioni E La Reazione Di Ruby Rose - AmorexleserieTV : #Batwoman 2: la nuova protagonista è Javicia Leslie -