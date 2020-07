Battipaglia, al via la fase di ascolto del Piano Urbanistico Comunale (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBattipaglia (Sa) – L’Amministrazione Comunale ha in corso di elaborazione il Piano Urbanistico Comunale (Puc). Con delibera di giunta Comunale n.273 del 30 dicembre 2019 la Giunta Comunale ha approvato il Preliminare del PUC dando avvio al procedimento di consultazione del pubblico e dei soggetti competenti ambientali. La consultazione con gli SCA si è conclusa il 23/06/2020 in cui sono stati acquisiti i pareri, le osservazioni ed i contributi pervenuti (verbale n.42480 del 3 luglio 2020). Per continuare il processo di “pianificazione partecipata” e consentire un più ampio e diffuso coinvolgimento della cittadinanza si è deciso di coinvolgere i cittadini e tutte le attività sociali, ... Leggi su anteprima24

occhio_notizie : Altri gatti uccisi a Battipaglia - salernonotizie : Battipaglia, topi d’appartamento scatenati. Residenti di Belvedere: via alle ronde - PinoDElia1 : RT @radioalfa: Omicidio Migliaro a Battipaglia nel 2014, Alexa condannato all'ergastolo anche in Appello - radioalfa : Omicidio Migliaro a Battipaglia nel 2014, Alexa condannato all'ergastolo anche in Appello - alegalietta : Ogni giorno una promozione, ogni giorno dirette live in agenzia. Puoi trovarci in Via del Centenario 99 o aprire il… -

Ultime Notizie dalla rete : Battipaglia via Battipaglia, topi d'appartamento scatenati. Residenti di Belvedere: via alle ronde Salernonotizie.it Polpette di carne avvelenate, strage di gatti a Battipaglia: è caccia al killer seriale

E’ caccia al killer seriale a Battipaglia, dopo che due gatti sono stati trovati morti a causa di avvelenamento. I felini privi di vita sono stati rinvenuti ieri mattina – come scrive il quotidiano “I ...

Furti a Battipaglia: i residenti di Belvedere chiedono maggiori controlli

Reduci dall'esperienza dell'ultima estate, quando, per un periodo, i topi d'appartamento avevano privato della loro tranquillità gli abitanti di via Belvedere, dunque, i cittadini ribadiscono la neces ...

E’ caccia al killer seriale a Battipaglia, dopo che due gatti sono stati trovati morti a causa di avvelenamento. I felini privi di vita sono stati rinvenuti ieri mattina – come scrive il quotidiano “I ...Reduci dall'esperienza dell'ultima estate, quando, per un periodo, i topi d'appartamento avevano privato della loro tranquillità gli abitanti di via Belvedere, dunque, i cittadini ribadiscono la neces ...