Basket, Shengelia passa al Cska Mosca e scatena l’ira della presidente della Georgia (Di giovedì 9 luglio 2020) Il giocatore di Basket Georgiano Tornike Shengelia ha deciso di trasferirsi al Cska Mosca, ma la sua scelta ha scatenato diverse reazioni, tra cui quella della prima donna presidente della Georgia, Salome Zurabishvili, la quale, ha definito tale trasferimento inaccettabile. Alla base del commento ci sono le tensioni tra Mosca e Tbilisi, città che hanno interrotto le relazioni diplomatiche nel 2008, in seguito al conflitto in Ossezia del Sud. Il 28enne Shengelia, intervistato dal canale televisivo Rustavi-2, ha commentato le polemiche sorte intorno al suo cambio di maglia: “Non intendo giustificarmi. Giocherò a ... Leggi su sportface

I ricordi dell'invasione russa della Georgia nel 2008 che ha ucciso 800 persone sono ancora freschi nel paese caucasico, e le relazioni con la Russia di Putin rimangono stagnanti. La Georgia, in quest ...

È ufficiale la separazione tra il Baskonia e Tornike Shengelia, annunciato come nuovo giocatore del CSKA Mosca. Tornike Shenghelia, classe 1991, è approdato al Baskonia nel 2014. Nel 2018 è stato inse ...

