Barcellona, Rivaldo: “Napoli pericoloso in Champions. Lautaro? Meglio pensare a Neymar” (Di giovedì 9 luglio 2020) Il momento complicato del Barcellona è stato commentato e analizzato da un grande ex di lusso, come il brasiliano Rivaldo. L’ex pallone d’oro mantiene un certo ottimismo, ma ammette che il finale di stagione nasconderà delle insidie per Messi e compagni: “Sicuramente lotterà fino in fondo per la Liga – spiega – però la Champions dovrebbe essere il primo obiettivo e sono preoccupato. Il Napoli è lanciato e al ritorno senza pubblico sarà molto pericoloso, poi anche se il Barcellona dovesse passare dovrà crescere molto per affrontare i quarti di finale.” Rivaldo ha anche detto la sua su alcune situazioni di calciomercato, in primis quella legata al possibile arrivo di Lautaro Martinez ... Leggi su sportface

