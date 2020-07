Barbara d’Urso e Renzo Rosso: la “strana coppia” pizzicata a Venezia (Di giovedì 9 luglio 2020) Occhio alla strana coppia formata da Renzo Rosso e Barbara d’Urso! Se però paparazzare è umano, fantasticare è lecito: il celebre imprenditore è stato infatti immortalato fianco-fianco alla celebre conduttrice televisiva che è riuscita a ritagliarsi tempo e spazio per fuggire da Milano e godersi qualche giorno in laguna. Barbara d’Urso pizzicata a Venezia con Renzo Rosso Fuga d’amore? Amicizia? A giudicare da fuori e conoscendo un po’ il personaggio, credere che tra i due possa esserci del tenero è sicuramente lecito ma potrebbe rivelarsi del tutto menzognero. Fatto sta che, per quanto si possano contenere le voci, a parlare in questo caso sono le fotografie scattate dai paparazzi ... Leggi su thesocialpost

