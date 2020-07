Bankitalia: italiani in serie difficoltà. Il Covid ci ha resi più poveri. (Di giovedì 9 luglio 2020) Secondo le stime di Bankitalia il 40% delle famiglie italiane non ce la fa a pagare il mutuo e le bollette. Dunque quest’anno niente vacanze. Reddito in calo, gli italiani sempre più poveri Il Coronavirus ha sconvolto le economie mondiali. Lo sanno bene anche i cittadini italiani che hanno fatto i conti con un reddito … L'articolo Bankitalia: italiani in serie difficoltà. Il Covid ci ha resi più poveri. proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

TytoAlb82433730 : RT @fdragoni: Oggi #eurostat certifica un PIL 2020 a -11% per #Bankitalia 40% degli italiani non può pagare il mutuo, per #ISTAT 38% impres… - TorazziAlberto : RT @fdragoni: Oggi #eurostat certifica un PIL 2020 a -11% per #Bankitalia 40% degli italiani non può pagare il mutuo, per #ISTAT 38% impres… - Sestopoterecom : Covid e lockdown: calo reddito per 50% italiani, 1/3 ha soldi solo per 3 mesi, studio Bankitalia - clifflorenz : RT @Luca_Gualtieri1: Quasi il 40 per cento degli italiani indebitati dichiara di avere difficoltà nel sostenere le rate del mutuo a causa d… - clapr71 : RT @fdragoni: Oggi #eurostat certifica un PIL 2020 a -11% per #Bankitalia 40% degli italiani non può pagare il mutuo, per #ISTAT 38% impres… -