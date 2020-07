Bangladesh, Cile, Perù, Brasile: il ministro Speranza firma lo stop agli ingressi in Italia da 13 Paesi (Di giovedì 9 luglio 2020) Armenia, Baharian, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Macedonia, Moldavia, Oman, Panama, Perù, Kuwait, Repubblica Domenicana. Sono questi i Paesi ai quali, con effetto immediato, sarà precluso l’ingresso e il transito sul territorio nazionale. L’ordinanza è appena stata firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza che ne ha dato notizia sui suoi canali social. E rientra tra le misure messe in atto per il contenimento della pandemia da Coronavirus. Per tutti gli altri Paesi extra Shenghen resta l’obbligo di quarantena. La decisione arriva in seguito agli sviluppi degli ultimi giorni che preoccupano il Governo per un possibile peggioramento della situazione epidemiologica. Dopo il ... Leggi su open.online

