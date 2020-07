Avete mai visto la moglie di Gianna Nannini? Insieme da 40 anni [FOTO] (Di giovedì 9 luglio 2020) Gianna Nannini è una delle cantanti italiane più famose. Con la sua voce rock ha conquistato le vette delle classifiche musicali. Sulla sua vita privata è molto discreta e ci tiene molto alla sua privacy. Ma quello che sappiamo della sfera sentimentale è che da anni ha al suo fianco la sua compagna Carla diventata in seguito sua moglie con rito laico. La cantautrice senese è diventata mamma per la prima volta a 54 anni. La sua è stata una gravidanza tanto desiderata come racconta lei stessa in un’intervista per Vanity Fair: “Se ami la vita, devi trasmetterla. Mettendola al mondo è come se avessi seminato un giardino: ci ho provato e riprovato, e quando avevo perso ogni speranza, lei è arrivata. Ho pianto due giorni, ... Leggi su velvetgossip

Linkiesta : L’Europa come non l'avete mai sentita. ?????? #Linkiesta arriva anche in #podcast, in collaborazione con @bulle_media… - AlbertoBagnai : Cose che non avete mai visto due anni fa: - CarloStagnaro : Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sul #Mes e non avete mai osato chiedere lo trovate nel lungo articolo… - its_tonyvel : RT @HEARTBVEAT: ma vi capita mai di pensare a cose che avete fatto in passato e improvvisamente vi assale un senso di vergogna assurdo? - spanishBitch___ : RT @HEARTBVEAT: ma vi capita mai di pensare a cose che avete fatto in passato e improvvisamente vi assale un senso di vergogna assurdo? -

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Avete mai viaggiato da soli? Se la risposta è no, è arrivato il momento di farlo: ecco perché Il Faro Online Genoa, altro guaio: l'intermediario di Soumaoro denuncia il club per mancato pagamento

Un'ennesima grana giuridica si profila all'orizzonte per il Genoa. Dopo le recenti vicende relative ai presunti mancati pagamenti per i trasferimenti in rossobl ...

NVIDIA vale più di Intel, almeno come controvalore in borsa

Come seguirlo 07 LUG Ecco Google Pixel 5 come non l'avete mai visto! Nuovi render mostrano una grande rinuncia Death Stranding provato su PC: ecco le nostre impressioni Il 14 luglio sarà disponibile ...

Un'ennesima grana giuridica si profila all'orizzonte per il Genoa. Dopo le recenti vicende relative ai presunti mancati pagamenti per i trasferimenti in rossobl ...Come seguirlo 07 LUG Ecco Google Pixel 5 come non l'avete mai visto! Nuovi render mostrano una grande rinuncia Death Stranding provato su PC: ecco le nostre impressioni Il 14 luglio sarà disponibile ...