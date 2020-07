Avellino, sabato la conferenza all’aperto dell’associazione Democrazia Compiuta (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – L’associazione Democrazia Compiuta, a causa della diffusione del Covid19 ha dovuto, come tutti, interrompere bruscamente le attività calendarizzate. “A distanza di alcuni mesi, abbiamo deciso di riorganizzare il lavoro interrotto per tentare di offrire spazi di condivisione e di crescita per la nostra Irpinia. Tra le finalità dell’associazione c’è la volontà di proporre attività capaci di creare spazi di crescita personale e comunitaria, in grado di orientare in maniera propositiva la società, nel tentativo di contribuire a formare un individuo che si senta cittadino del proprio territorio e del mondo intero. Per tale ragione abbiamo deciso di riprendere il nostro percorso e di indire un incontro con gli organi di ... Leggi su anteprima24

Sono 4 i nuovi positivi emersi dai 197 tamponi effettuati agli stretti contatti dei contagiati scoperti nei giorni scorsi tra San Michele di Serino e Serino (Avellino); erano tutti già in isolamento d ...

Arrivano notizie al momento tranquillizzanti sui focolai che in meno di tre giorni hanno fatto registrare in provincia di Avellino 13 nuovi casi positivi a Covid-19. Dopo i 50 tamponi fatti ai dipende ...

