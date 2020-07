Avellino, beccato dalle telecamere: giovane denunciato per furto (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Non si ferma la controffensiva posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino per il contrasto ai reati predatori, in particolare ai furti in danno di esercizi pubblici ed abitazioni. I Carabinieri della Compagnia di Avellino, costantemente impegnati in quella capillare attività di controllo del territorio tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità, hanno posto grande attenzione alla problematica, intensificando i controlli e garantendo la massima presenza di uomini sul territorio, sia nelle ore diurne che notturne ed in quelle aree particolarmente colpite dal fenomeno, al fine di prevenire i reati e intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario. Nell’ambito di tali controlli, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno ... Leggi su anteprima24

armandodbl : RT @cronacacaserta: Lo fermano ad un posto di blocco e trovano la droga. Beccato 20enne Casertano. FOTO - cronacacaserta : Lo fermano ad un posto di blocco e trovano la droga. Beccato 20enne Casertano. FOTO - occhio_notizie : Nei guai un 20enne di Mirabella Eclano beccato dai Carabinieri della Stazione di Fontanarosa durante un servizio di… -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino beccato Avellino. Beccato mentre tenta il furto in un bar. Scappa con il piede di porco: preso The Wam Casal di Principe. 4 giovani beccati con la droga in auto

Casal di Principe – Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Com ...

“Sono un collega”: prova ad ingannare i Carabinieri, ma si becca una denuncia

I Carabinieri della Stazione di Gesualdo hanno denunciato un 40enne ritenuto responsabile di “Usurpazione di titoli”. I fatti si sono verificati nella mattinata di ...

Casal di Principe – Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Com ...I Carabinieri della Stazione di Gesualdo hanno denunciato un 40enne ritenuto responsabile di “Usurpazione di titoli”. I fatti si sono verificati nella mattinata di ...