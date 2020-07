Autostrade non si dà pace. Ma la mangiatoia ormai è finita. Parla il presidente della Commissione Lavori, Coltorti: “Una sfida per il Pd: non si comporti come la Lega” (Di giovedì 9 luglio 2020) Un passaggio necessario perché “il ponte va aperto al traffico quanto prima poiché a Genova e in Liguria la viabilità è al collasso”, ma non è una vittoria dei Benetton: dopo la decisione di Paola De Micheli che ha affidato la gestione pro tempore del nuovo Ponte Morandi ad Aspi e soprattutto dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha sottolineato la legittimità dell’esclusione della società dalla ricostruzione del viadotto, il Movimento cinque stelle sul fronte delle concessioni autostradali non fa passi indietro. È chiaro sul punto il senatore M5S Mauro Coltorti, presidente della Commissione Lavori pubblici a Palazzo Madama. “I Benetton lo sanno benissimo – precisa il ... Leggi su lanotiziagiornale

matteosalvinimi : Confermata la concessione ad #Autostrade? Cosa non si fa per salvare la poltrona, 5Stelle ridicoli e bugiardi, due… - vitocrimi : Il #PonteDiGenova non deve essere riconsegnato nelle mani dei Benetton. Non possiamo permetterlo. Questi irresponsa… - fattoquotidiano : Autostrade, Toninelli scatenato contro Salvini dopo la Consulta: “Solo ca…te, con i Benetton se la faceva sotto e n… - Diego70579805 : RT @fattoquotidiano: Autostrade, Toninelli scatenato contro Salvini dopo la Consulta: “Solo ca…te, con i Benetton se la faceva sotto e non… - Me__medesimo : RT @g_caprotti: In @Esselunga ho avuto a che fare per decenni con il @Codacons che mi è sempre sembrato coincidere con @CarloRienzi in modo… -