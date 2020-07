Audio Berlusconi, Italia Viva interroga Bonafede. Il ministro: “Verifiche solo su magistrati in attività”. “Valutiamo Commissione d’inchiesta” (Di giovedì 9 luglio 2020) Italia Viva interroga in Senato il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, dopo la pubblicazione degli Audio riguardanti il magistrato Amedeo Franco (deceduto nel maggio 2019). Il Capogruppo dei senatori renziani chiede “cosa intenda fare il ministro per accertare la verità”. Il ministro: “Secondo il decreto 109/2006 il Ministero della Giustizia compie accertamenti tendenti a chiedere eventualmente l’esercizio dell’azione disciplinare da parte del competente organo istituzionale a ciò preposto davanti al Consiglio Superiore della magistratura, ovvero la Procura Generale presso la Corte di Cassazione. L’accertamento – spiega Bonafede – può essere mosso ... Leggi su ilfattoquotidiano

