Attrice scomparsa nel lago | ritrovato il figlio di soli 4 anni su una barca

Si teme il peggio per l'Attrice di Glee Naya Rivera, scomparsa in un lago in California dopo essere uscita a nuotare con il figlio di 4 anni. Il bambino è stato ritrovato da solo a bordo della barca dallo staff del noleggio, uscito a cercare la donna che non aveva riportato indietro l'imbarcazione all'orario prestabilito. Proseguono da ore le ricerche ma l'Attrice non è stata ancora ritrovata. Ore di paura per Naya Rivera, Attrice 33enne della serie tv Glee. La donna è scomparsa durante una gita con il figlio Josey Dorsey, di 4 anni. Madre e figlio avevano preso in affitto una barca per ...

