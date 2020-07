Attacco di Susanna Ceccardi ai puffi: “Sono comunisti”. Ricostruzione delle dichiarazioni fake (Di giovedì 9 luglio 2020) Ci sono tutti i presupposti per parlare di dichiarazioni fake da parte di Susanna Ceccardi a proposito dei puffi comunisti. Da alcune ore a questa parte stanno girando sui social presunte dichiarazioni del candidato della Lega alla Regione Toscana, più o meno in linea con quelle autentiche della diretta interessata in merito alla canzone Imagine di John Lennon. Argomento, quest’ultimo, che abbiamo analizzato di recente e che per forza di cose ha fatto molto rumore per la sua particolare interpretazione. Come nasce la bufala su Susanna Ceccardi che definisce i puffi “comunisti” Proprio la questione che abbiamo affrontato, con ogni probabilità, è alla base della bufala relativa alle presunte ... Leggi su bufale

Ci saranno tanti incontri nei prossimi mesi, Susanna non sarà sola ma farà parte di una squadra ... mandare a casa il governo Pd-M5S in tempi rapidissimi, va subito all’attacco. “Per troppi anni la ...

Tra Gad Lerner e le reazioni dopo lo sfogo (drammatico) di Susanna della Salaria, speriamo che Giuseppe Cruciani sia carico per l’anno prossimo

Confindustria se ne fo*te di questo attacco sconclusionato, come se fossimo noi i portavoce ... da vent’anni” e “Informati su chi c’è”. I fatti prima di tutto. Susanna la (ex) prostituta della Salaria ...

