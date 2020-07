Atalanta, Toloi gol e dedica: “Ho fatto un regalo a mio padre che è in Brasile…” (Di giovedì 9 luglio 2020) Vola ancora l'Atalanta che per una notte si porta al terzo posto a quota 66 punti e scavalca l'Inter, ferma a 64, impegnata questa sera contro il Verona. Dopo una partita combattuta è arrivato il 2-0 contro la Sampdoria che porta le firme di Rafael Toloi e Muriel. Ed è proprio il difensore a sbloccare il match con un colpo di testa imponente che ha dato il via libera ai nerazzurri per trovare altri tre punti fondamentali. Un gol che ha visto il brasiliano protagonista di una dedica molto speciale...Toloi: "Un gol per mio padre"caption id="attachment 988931" align="alignnone" width="766" Toloi (Getty Images)/caption"La partita è stata molto difficile perché la Sampdoria è una squadra molto organizzata. Poi è una squadra fisica e pericolosa in ... Leggi su itasportpress

