Atalanta come Bayern Monaco e Real Madrid: uniche sempre vincenti dopo la ripresa (Di giovedì 9 luglio 2020) L’Atalanta è tornata in campo dopo la lunga pausa forzata più determinata che mai. Grazie al 2-0 di mercoledì contro la Sampdoria, la squadra bergamasca ha centrato la sesta vittoria consecutiva. I nerazzurri sono una delle tre squadre dei principali campionati europei ad essere uscita vincente da tutte le partite post-lockdown. La Dea vanta infatti sei vittorie su altrettanti match disputati dalla ripresa, accompagnata nel primato dal Bayern Monaco (nove su nove) e dal Real Madrid (sette su sette). Leggi su sportface

