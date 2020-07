ASUS ROG Stryx Electro Punk: le periferiche per il gaming diventano trendy (Di giovedì 9 luglio 2020) ASUS ha da poco annunciato le nuove periferiche della linea Electro Punk della famiglia ROG. Questa linea di prodotti è caratterizzata da un abbinamento cromatico tra il nero e un rosa molto acceso. Erano già trapelate delle informazioni ad aprile, ma ora c’è l’ufficialità e sappiamo che queste nuove colorazioni saranno disponibili su diversi accessori. Partiamo dalle cuffie ROG Strix Go 2.4 Electro Punk, che sfruttano un collegamento wireless a 2,4 GHz che consente al tempo stesso di eliminare i cavi e abbattere i tempi di latenza. L’adattatore Wireless è collegabile a una porta USB-C, rendendo le cuffie compatibili con PC, Sony Playstation, Microsoft Xbox e anche con Nintendo Switch in modalità Handled. Il microfono è ... Leggi su ilfattoquotidiano

