Assunzioni lampo per i medici specializzandi in Emilia-Romagna (Di giovedì 9 luglio 2020) BOLOGNA – La Regione Emilia-Romagna ha siglato un accordo con le Università di Parma, Modena-Reggio Emilia, Bologna e Ferrara che sancisce la possibilità di assunzione dei medici specializzandi iscritti al penultimo e all’ultimo anno del corso di specializzazione. Gli specializzandi, spiega viale Aldo Moro in una nota, potranno quindi partecipare ai concorsi, e per loro è previsto, in caso di esito positivo, un contratto a tempo determinato, durante il quale resteranno iscritti alla scuola di specializzazione universitaria. Non appena completeranno il loro percorso di studi, il contratto si convertirà a tempo indeterminato. Non solo: gli incarichi a tempo determinato già affidati agli specializzandi per il contrasto all’emergenza Covid-19 potranno essere prorogati fino al 31 dicembre 2020. Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Assunzioni lampo Coronavirus: assunzioni lampo per Infermieri, Oss e personale sanitario. Aggiornato al DPCM 9 Marzo LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi Conte, Sánchez, Costa: nasce l’asse del Mediterraneo?

MADRID – Il Premier Giuseppe Conte ha iniziato il suo “mini-tour” lampo. Oggi in Portogallo ... di infrastrutture sanitarie o all’assunzione di personale medico e infermieristico.

Bari, assunta al Cup la moglie del dirigente comunale che vigilò sulla gara d'appalto

Una tipografia clandestina in cui si producevano le polizze fideiussorie utilizzate da imprenditori pugliesi per ingannare la Regione è stata trovata dalla guardia di finanza in casa di Cosimo Napolet ...

MADRID – Il Premier Giuseppe Conte ha iniziato il suo “mini-tour” lampo. Oggi in Portogallo ... di infrastrutture sanitarie o all’assunzione di personale medico e infermieristico.Una tipografia clandestina in cui si producevano le polizze fideiussorie utilizzate da imprenditori pugliesi per ingannare la Regione è stata trovata dalla guardia di finanza in casa di Cosimo Napolet ...