Asia Valente, non ci sono mezze misure. Ecco il primo ‘senza niente’ dell’estate (Di giovedì 9 luglio 2020) Asia Valente, come dimenticarsi dell’ex gieffina dalla chioma biondo platino? Se non bastasse la sua bellezza a far parlare di lei, i più attenti si ricorderanno anche di un carattere ‘piccantino’ sempre pronto a spararla grossa, anche davanti alle telecamere. Nulla di grave, alla Valente si perdona tutto e subito, soprattutto se pensiamo alle legioni di follower ammaliati che ogni giorno la seguono appassionatamente. E non è strano che la barbie moderna abbia riunito intorno a sé un vero e proprio esercito di fanatici: i suoi contenuti ogni giorno fruttano migliaia e migliaia di interazioni, facendo di Asia Valente una vera e propria stella dei social. Tra le più luminose, ci sentiamo di dire (o forse è solo il riflesso sulla bionda ... Leggi su tuttivip

gdzingaro : RT @dea_channel: l'incredibile silhouette della dea Asia Valente ???????????? - gdzingaro : RT @dea_channel: buon pomeriggio con la divina Asia Valente ??????????? - gdzingaro : RT @dea_channel: lo sguardo svenevole della dea Asia Valente ?????????? - gdzingaro : RT @dea_channel: buongiorno con la dea Asia Valente che emerge dalle acque ???????? - m0rningvstar : mai vista persona più cringe e stupida di Asia Valente comunque -

Ultime Notizie dalla rete : Asia Valente Asia Valente, non ci sono mezze misure. Ecco il primo ‘senza niente’ dell’estate TuttiVip "Mi hai rovinato la storia", Fedez rimprovera la moglie mentre fa un video

Tiziano Ferro si commuove mentre canta Almeno tu nell'universo, ad Amadeus: “Ho rovinato tutto” Tiziano Ferro si commuove a Sanremo 2020 dopo aver cantato la canzone “Almeno tu nell’universo” di Mia M ...

Borsa: Europa positiva in scia Asia e Ws, a Milano (+0,2%) pesante Atlantia

Sul fronte dei cambi, la moneta unica si rafforza ancora e passa di mano a 1,1353 dollari (1,1318 alla vigilia), e 121,785 yen (121,63), quando il biglietto verde vale 107,266 (107,49) Infine, il ...

Tiziano Ferro si commuove mentre canta Almeno tu nell'universo, ad Amadeus: “Ho rovinato tutto” Tiziano Ferro si commuove a Sanremo 2020 dopo aver cantato la canzone “Almeno tu nell’universo” di Mia M ...Sul fronte dei cambi, la moneta unica si rafforza ancora e passa di mano a 1,1353 dollari (1,1318 alla vigilia), e 121,785 yen (121,63), quando il biglietto verde vale 107,266 (107,49) Infine, il ...