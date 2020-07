Ardea, rom tentano di installarsi su un terreno comunale alle Salzare: intervento della Polizia Locale scongiura un nuovo insediamento (FOTO) (Di giovedì 9 luglio 2020) scongiurato l’arrivo di un nuovo campo rom abusivo ad Ardea, dove alcuni cittadini Rom avevano occupato un terreno alle Salzare. I rom erano arrivati nel corso della notte tra martedì e mercoledì con una roulotte e due camper, probabilmente in attesa di altre persone per ampliare l’insediamento. La Polizia Locale, rendendosi conto dell’accaduto, ha immediatamente posto sotto sequestro l’area occupata, unitamente alla roulotte che era stata lì posizionata. La famiglia rom giunta per creare il nuovo insediamento a bordo dei due Camper è stata denunciata. L’intervento, eseguito ieri dai Caschi Bianchi di Via ... Leggi su ilcorrieredellacitta

(Meridiananotizie) Ardea, 9 luglio 2020 – Il Consiglio di Stato ha rigettato ... di competenza tra cui all’organo di vigilanza delle farmacie comunali Asl Roma 6 , e alla procura della corte dei conti ...

Scappa da Roma per sfuggire all’arresto: pizzicato in un bar sul lungomare di Ardea

Ardea – Il 16 giugno scorso, appena colpito da un’ordinanza di misura cautelare in carcere per maltrattamenti, un romano di 44 anni, ha cercato di far perdere le proprie tracce. Gli agenti della ...

