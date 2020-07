Arcuri sulla scuola: "Serviranno 10 milioni di mascherine al giorno" (Di giovedì 9 luglio 2020) AGI - Dieci milioni di mascherine al giorno. Tante ne Serviranno nelle scuole italiane alla ripresa delle attività didattiche in presenza. Lo ha detto Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia e commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 e, da pochi giorni, chiamato anche a gestire la fase di ritorno alla normalità scolastica. Arcuri ne ha parlato nel corso di un evento organizzato dal Centro Studi Americani, a Roma, dal titolo "Dall'emergenza Covid-19 al rilancio del sistema Italia". "Temo l'arrivo di una nuova ondata di contagi. Penso perà che sarà molto difficile che ci si rigetti nel dramma di marzo, ci ... Leggi su agi

"Stasera emaniamo il bando per una procedura pubblica europea per acquistare 2 milioni di test sierologici da somministrare al personale docente e non docente prima della riapertura delle scuole.