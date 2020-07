Arcuri: “Per la scuola serviranno 10 milioni di mascherine al giorno. Immuni non ha raggiunto il target previsto” (Di giovedì 9 luglio 2020) Il commissario Arcuri sulla scuola: “Servono 10 milioni di mascherine al giorno”. ROMA – Dopo la nomina arrivata con il decreto semplificazioni, il commissario Arcuri si è messo subito al lavoro per garantire una ripartenza in sicurezza della scuola. “Servono dieci milioni di mascherine al giorno“, ha detto l’amministratore delegato di Invitalia nel corso di un evento organizzato dal Centro Studi Americani a Roma. “Temo l’arrivo di una seconda ondata – ha aggiunto Arcuri citato da Agi – anche se penso che sarà molto difficile ricadere nel dramma di marzo. Ci sarà capacità di gestirla meglio. L’emergenza ... Leggi su newsmondo

