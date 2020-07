Aprilia, si ribalta con il trattore: morto bracciante agricolo 37enne (Di giovedì 9 luglio 2020) Tragico incidente nella campagna di Aprilia nel tardo pomeriggio di ieri, 8 luglio. Un uomo di 37 anni di origine rumena si è ribaltato con il trattore su cui stava lavorando ed è finito in un fosso. Il bracciante agricolo, da tempo residente ad Aprilia, nella zona di Campo di Carne, è morto sul colpo. L’allarme è stato dato dalla moglie, che non aveva notizia del marito da qualche ora: l’uomo è stato trovato alle 17:30 nel terreno di via Roselli, traversa di via Carano, su cui stava lavorando, da un’amico di famiglia incaricato proprio dalla moglie, ma per lui non c’era ormai più niente da fare. L’intervento di soccorso è stato effettuato dai carabinieri di Aprilia dai ... Leggi su ilcorrieredellacitta

