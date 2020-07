Anzio, tentano di investire uomo sotto effetto alcol e droghe: rintracciati (Di giovedì 9 luglio 2020) Roma – Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno individuato due trentenni del luogo con l’accusa di tentato omicidio ai danni di un ragazzo di 24 anni, originario della Guinea, ospite di un centro di accoglienza di Aprilia. Verso le 21, mentre il giovane extracomunitario percorreva la via Goldoni di Lavinio a bordo di una bicicletta, e’ stato affiancato da un’utilitaria su cui viaggiavano i due uomini, sotto l’effetto di sostanze alcooliche e stupefacenti. Tra loro c’e’ stato un diverbio e sono volate parole, anche a sfondo razziale; poi l’auto ha investito l’uomo in bici una prima volta, dopo avere effettuato un’inversione di marcia e, guidando contromano, lo ha investito nuovamente, lasciandolo tramortito a terra per poi ... Leggi su romadailynews

CronacheCittadi : New post: Anzio. Sotto l’effetto di alcol e droghe, tentano di uccidere un uomo in bici, investendolo per ben due v… -

Ultime Notizie dalla rete : Anzio tentano Anzio, tentano di investire uomo sotto effetto alcol e droghe: rintracciati RomaDailyNews Prima gli insulti razzisti ad un ospite del centro di accoglienza, poi lo investe tentando di ucciderlo

Hanno tentato di ucciderlo, investendolo due volte. Lui, salvato da un passato, ora è fuori pericolo di vita. Nella tarda serata di ieri, i carabinieri di Anzio hanno individuato due trentenni del luo ...

Roma, investono per due volte un immigrato dopo insulti razzisti: fermati due 30enni

I carabinieri della compagnia di Anzio (Roma) hanno fermato due 30enni del luogo con l'accusa di tentato omicidio ai danni di 24enne originario della Guinea, ospite di un centro di accoglienza di Apri ...

Hanno tentato di ucciderlo, investendolo due volte. Lui, salvato da un passato, ora è fuori pericolo di vita. Nella tarda serata di ieri, i carabinieri di Anzio hanno individuato due trentenni del luo ...I carabinieri della compagnia di Anzio (Roma) hanno fermato due 30enni del luogo con l'accusa di tentato omicidio ai danni di 24enne originario della Guinea, ospite di un centro di accoglienza di Apri ...