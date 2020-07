Antonio Zequila contro Antonella Elia ” cattiva e usa le persone “ (Di giovedì 9 luglio 2020) Antonio Zequila: “Hanno un copione, danno di andare a litigare” Antonio Zequila si è scagliato contro Antonella Elia tornando a parlare dell’avventura finita da qualche mese nel Grande Fratello vip. Ha rilasciato una lunga intervista su Radio Italia Anni 60, ricordando ogni attimo vissuto dentro la casa più spiata d’Italia, pro e contro, esperienze positive e negative. Antonella Elia in al momento è la grande protagonista di Temptation Island 20, sta partecipando insieme al suo fidanzato Pietro dalle Piane e sta facendo ridere il pubblico che da casa segue la loro storia d’amore con curiosità e fantasia. Secondo Zequila i due hanno già un ... Leggi su kontrokultura

Gravi accuse quelle che Antonio Zequila ha lanciato ad Antonella Elia. L’attore si scaglia contro l’ex coinquilina e i suoi atteggiamenti a Temptation Island. Che Antonio e Antonella non abbiano mai a ...Antonio Zequila continua a stare al centro del gossip per le sue dichiarazioni al vetriolo nei confronti di alcuni ex concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Intervistato da Turches ...