Antitrust, ostacoli alle arene a titolo gratuito: al via misure cautelari (Di giovedì 9 luglio 2020) (Teleborsa) – ostacoli alle arene a titolo gratuito che non riescono ad avere film per le manifestazioni estive della stagione 2020. L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha così avviato misure cautelari nei confronti di Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali (ANICA), Associazione Nazionale Esercenti Cinema (ANEC) e Associazione regionale Lazio esercenti cinema (ANEC Lazio). Secondo l’Antitrust, i comportamenti delle associazioni citate, “come riscontrati, impediscono a dette arene di approvvigionarsi di film da programmare nelle manifestazioni estive dell’anno in corso”. In particolare – prosegue l’Autorità in una ... Leggi su quifinanza

