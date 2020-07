Anticipazioni Temptation Island, Andrea Furioso: Fine Della Storia con Anna? (Di giovedì 9 luglio 2020) Nuove Anticipazioni riguardo Temptation Island, questa volta la coppia in piena crisi sembra essere quella formata Anna e Andrea. Il ragazzo infatti ha immediatamente chiesto il falò di confronto a Filippo Bisciglia per avere un faccia a faccia con la ragazza. Vediamo dunque cosa è successo nel dettaglio. A Temptation Island già molte coppie sono in piena crisi e tra queste anche quella formata da Andrea e Anna. La coppia sta insieme da diverso tempo, circa 2 anni, ma ha deciso di partecipare al reality di Filippo Bisciglia per mettere alla prova la loro relazione. Tra i due ci sono 10 anni di differenza. Anna infatti ha 37 anni e vive a Roma dove lavora come parrucchiera. È già stata ... Leggi su gossipnews.tv

