Anticipazioni Che Dio ci aiuti 5 stasera in tv: trama degli episodi di giovedì 9 luglio (Di giovedì 9 luglio 2020) Questa sera su Rai 1 una nuova puntata della serie tv “Che Dio ci aiuti 5“. stasera in prima serata alle ore 21.25 su Rai 1 andrà in onda un nuovo doppio appuntamento con la suora più famosa della tv. L’attrice Elena Sofia Ricci è la protagonista di “Che Dio ci aiuti 5”, la fiction con Francesca Chillemi, Gianmarco Saurino, Arianna Montefiori, Simonetta Columbu e con la partecipazione di Valeria Fabrizi. Che Dio ci aiuti 5: Anticipazioni episodi giovedì 9 luglio Nel primo episodio di questa sera della serie tv “Che Dio ci aiuti 5“, dal titolo “Sos” Suor Angela indaga su una ragazza che è disposta a ... Leggi su ilcorrieredellacitta

