Anticipazioni Beautiful 13 – 17 luglio: Emma ha un incidente mentre si sta recando da Hope per dirle la verità su Beth

Anticipazioni Beautiful 13 – 17 luglio: che emozioni ci regalerà la settimana prossima la longeva soap? Vedremo che Emma, ascoltando una conversazione tra Zoe e Xander, scoprirà che Beth è viva: è la piccola Phoebe! La donna ha intenzione di dirlo a Hope, ma mentre sta andando da lei, ha un incidente stradale che non è affatto un incidente! 

Anticipazioni Beautiful lunedì 13 luglio: Ridge e Brooke discutono su Thomas e quest'ultimo e Hope su Liam

Brooke e Ridge discutono su Thomas, perché la Logan è convinta che il ragazzo sia pericoloso per come si comporta con Hope, ma ancora una ...

