Anthony Fauci: «Virus più debole? Chi lo dice forse se lo augura. L’Italia? Ha fatto un buon lavoro» (Di giovedì 9 luglio 2020) CoronaVirus, ultime notizie (9 luglio)«Negli Stati Uniti abbiamo un problema, perché la nostra epidemia non è sotto controllo». È questo il giudizio di Anthony Fauci, il virologo consigliere dell’amministrazione Trump, l’uomo in prima linea nella gestione dell’emergenza sanitaria negli Usa». «Alcuni Stati nel riaprire il territorio, hanno allentato le restrizioni troppo velocemente – dice lo scienziato al Corriere della Sera – e così molte persone, per lo più giovani, non hanno seguito le linee guida, affollando bar e ristoranti. Il risultato è un aumento delle infezioni in Stati come California, Arizona». Sulle polemiche nostrane e la gestione dell’emergenza Fauci è sicuro che il ... Leggi su open.online

