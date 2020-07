Anna e Andrea, Temptation Island: cerca di “incastrarlo”? (Di giovedì 9 luglio 2020) Anna e Andrea a Temptation Island fanno i conti con i loro scheletri nell’armadio, la donna dimostra di essere pronta a tutto. Fonte: Instagram @TemptationIsland officialAnna Boschetti e Andrea Battistelli sono sul filo del rasoio, la coppia potrebbe infatti essere una delle prime a scoppiare. I due hanno partecipato a Temptation Island sopratutto su spinta di Anna, che vorrebbe capire se può fidarsi o meno del suo fidanzato. Anna sente infatti l’esigenza di un matrimonio e dei figli, ma Andrea frena su questo punto e vorrebbe per prima cosa traslocare in una casa più grande per poi pensare a tutto il ... Leggi su chenews

