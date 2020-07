Angri, ex Inam nel patrimonio comunale: diventerà polo Rosa (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAngri (Sa) – Il Consiglio comunale di Angri, nella seduta di ieri, scrive la parola fine a una vicenda lunga 9 anni, concludendo l’accordo con l’Asl e la Regione Campania, per acquisire al patrimonio del Comune l’ex Inam, in via Enrico Fermi. La permuta è stata perfezionata proprio questa sera. Dai lavori di abbattimento della vecchia Asl, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Cosimo Ferraioli punta presto a realizzare una piazza, con un ampio parcheggio a uso pubblico. All’Azienda sanitaria sarà consentito di creare un polo a fondo Rosa, già sede del distretto sanitario, per l’erogazione di servizi ai cittadini che al momento risultano assenti. Oltre ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Angri Inam Angri - Accordo tra Asl e Comune di Angri per l'acquisizione della vecchia "Cassa Mutua" Ansa