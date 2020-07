Anche Samsung vuole eliminare il caricabatterie dalla confezione (Di giovedì 9 luglio 2020) (Foto: Samsung)Anche Samsung potrebbe eliminare il caricabatterie dalla dotazione nella confezione d’acquisto dei futuri smartphone, soprattutto i top di gamma. Apple potrebbe essere la prima società a introdurre questa politica che sta già facendo molto discutere e il brand rivale seguirebbe a ruota con la medesima motivazione: ridurre i costi. A riportare questa non così piacevole possibilità ci ha pensato il blog Sammobile specializzato in indiscrezioni sui dispositivi del colosso coreano. Sembra che a generare l’idea sia stato soprattutto l’aumento dei costi di determinati componenti come il chip Snapdragon 875 che andrà a muovere i top di gamma imminenti. Samsung potrebbe ... Leggi su wired

