Anche Fauci “fa il fenomeno” come Crisanti: «Nessuna prova che il virus si sia indebolito» (Di giovedì 9 luglio 2020) Nei giorni scorsi, in un mirabolante intervento a Omnibus, il primario del San Raffaele Alberto Zangrillo ha detto che Crisanti “fa il fenomeno” mentre lui e altri dieci “stanno facendo la storia della medicina” sul Coronavirus. Oggi Anche il “virologo in chief” degli USA Anthony Fauci in un’intervista a Giuseppe Sarcina sul Corriere della Sera dice che non ci sono prove che il virus si sia indebolito: Dottor Fauci, la pandemia è ancora molto forte negli Stati Uniti e altrove. Che cosa ci dobbiamo aspettare a livello mondiale nei prossimi mesi? «A meno che tutti i diversi Paesi non adottino misure di contenimento, dobbiamo aspettarci una diffusione del contagio ancora più ... Leggi su nextquotidiano

Negli Usa oltre 3 milioni di casi di Covid-19, con 131mila morti

Gli Stati Uniti superano i tre milioni di casi di coronavirus dopo un'altra giornata record con oltre 62mila contagi, mentre i morti sono oltre 131mila, confermandosi così il Paese di gran lunga più c ...

