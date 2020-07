Amref: “Lo stop al Covid in Africa è possibile se coinvolgiamo le comunità” (Di giovedì 9 luglio 2020) ROMA – Progredire nella ricerca scientifica, ma anche lavorare per un maggiore coinvolgimento e sensibilizzazione delle comunità. Queste le premesse per rendere efficace lo sviluppo e la diffusione in Africa di un vaccino contro il Covid-19. A sostenerlo, il “global ceo” di Amref Health Africa, Githinji Gitahi, nel corso di una conferenza online organizzata dalla ong.SÌ ALLE CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE: “IL CONTINENTE NON È STATO RISPARMIATO” Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Amref “Lo