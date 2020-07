Alberto Sordi che picchia Monica Vitti è diseducativo? (Di giovedì 9 luglio 2020) Ieri sera è andato in onda su La7 lo splendido film di Alberto Sordi “Amore mio aiutami”. Ho già visto un paio di post su Facebook in cui si condanna per la gratuità e la violenza eccessiva la famosa scena in cui Alberto Sordi picchia in modo brutale la moglie, Monica Vitti, sulla spiaggia. Il film sarebbe quindi diseducativo perché perpetuerebbe la figura del maschio padrone che usa violenza sulla donna. Prima che qualche genio faccia una petizione per eliminare questa scena o per farla precedere da una nota in cui si spieghi che non è giusto picchiare la propria compagna, vorrei sottolineare alcuni aspetti. Il film è del 1969, un periodo di grandi fermenti culturali (femminismo, ... Leggi su nextquotidiano

