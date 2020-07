Al Trivulzio non era reato di epidemia, al massimo assenteismo (Di giovedì 9 luglio 2020) Dunque al Pio Albergo Trivulzio il problema era l’assenteismo, altro che reato di epidemia. Anzi, l’aumento della mortalità nella casa di cura parrebbe “inferiore alla media delle Residenze speciali assistite del territorio”. È quanto emerge dalla lettura della relazione della Commissione di inchiesta istituita dalla Ats Milano su richiesta di regione e comune, di cui fanno parte tra gli altri l’ex magistrato Gherardo Colombo e Giovanni Canzio, numero uno dell’anticorruzione regionale. Che i numeri in senso relativo non tornassero, lo aveva anticipato lo scorso maggio all’HuffPost il virologo Fabrizio Pregliasco (consulente della difesa del Pat), secondo il quale l’incremento alla Baggina “era del 61,3 per cento a fronte del 135 per cento nella ... Leggi su huffingtonpost

