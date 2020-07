Agroalimentare, ecco le misure per il rilancio delle filiere agricole (Di giovedì 9 luglio 2020) Alla richiesta di liquidità delle imprese agricole, al Ministero delle Politiche agricole Alimentari e Forestali abbiamo risposto con una rimodulazione delle risorse a disposizione del comparto primario tra Cura Italia (100 milioni) e rilancio (500 milioni). Frutto di una concertazione tra le forze politiche e l’ascolto delle associazioni di categoria, attraverso una riformulazione del testo durante la discussione alla Camera, si è scelto di approntare una serie di misure di più immediato impatto per le imprese. Innanzitutto stanziamo 426,1 milioni di euro dedicati agli esoneri contributivi previdenziali e assistenziali, a carico dei datori di lavoro, per i primi sei mesi del 2020, dal 1° gennaio al 30 giugno. Una misura ... Leggi su ilblogdellestelle

Ultime Notizie dalla rete : Agroalimentare ecco La Valdichiana fa squadra per rilanciare l'agroalimentare, ecco il polo d'eccellenza del cibo Siena News Ecco le cooperative che hanno ’vinto’ i fondi della Regione

C’è chi ha deciso di puntare sulla valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari del territorio e chi è ... Le cooperative di comunità sostenute dalla Regione crescono. Ecco i progetti ...

Il settore agroalimentare ha per sua natura bisogno di attenzioni specifiche per soddisfare al meglio le richieste di un consumatore sempre più attento alle materie prime, alla qualità, al controllo, ...

C'è chi ha deciso di puntare sulla valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari del territorio e chi è ... Le cooperative di comunità sostenute dalla Regione crescono. Ecco i progetti ...