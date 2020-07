Agricoltura sociale, contest da 70mila euro: incentivi ad aziende e startup innovative (Di giovedì 9 luglio 2020) Parte “Agro-Social: seminiamo valore”, il nuovo programma di ConfAgricoltura, in collaborazione con JTI Italia (Japan Tobacco International), che mette al centro l’Agricoltura e le aziende agricole, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di attività imprenditoriali di crescita sostenibile dei territori, incentivando progetti di inserimento sociale e lavorativo dei soggetti più deboli. Questa prima edizione del concorso premierà, rispettivamente con 40 mila e 30 mila euro, due progetti capaci di coniugare sostenibilità e innovazione in quattro regioni: Veneto, Toscana, Umbria e Campania. Il bando è rivolto non solo alle aziende agricole, ma anche ad imprese sociali, fondazioni, start-up innovative e soggetti ... Leggi su ildenaro

ildenaro_it : #Agricoltura #sociale, #contest da 70mila euro: #incentivi ad #aziende e #startup #innovative, il nuovo #programma… - uboldi_laura : RT @IncubatoreNaEst: Confagricoltura e JTI Italia per il lancio di 'Agro-Social: seminiamo valore', una call dedicata ad imprese, #startup… - Confagricoltura : RT @IncubatoreNaEst: Confagricoltura e JTI Italia per il lancio di 'Agro-Social: seminiamo valore', una call dedicata ad imprese, #startup… - bru_gia : RT @IncubatoreNaEst: Confagricoltura e JTI Italia per il lancio di 'Agro-Social: seminiamo valore', una call dedicata ad imprese, #startup… - IncubatoreNaEst : Confagricoltura e JTI Italia per il lancio di 'Agro-Social: seminiamo valore', una call dedicata ad imprese,… -

Ultime Notizie dalla rete : Agricoltura sociale Agricoltura sociale, contest da 70mila euro: incentivi ad aziende e startup innovative Il Denaro Relazione agraria e forestale 2019: dati e fatti per obiettivi chiari

Nuovi corsi formativi Michael Oberhuber, direttore del Centro di sperimentazione Laimburg, e Gustav Tschenett, direttore della Formazione in lingua tedesca, sono soddisfatti dei corsi di formazione ...

Agricoltura sociale, contest da 70mila euro: incentivi ad aziende e startup innovative

Il bando è rivolto non solo alle aziende agricole, ma anche ad imprese sociali, fondazioni, start-up innovative e soggetti interessati all’agricoltura sociale, per offrire sempre maggiori opportunità ...

Nuovi corsi formativi Michael Oberhuber, direttore del Centro di sperimentazione Laimburg, e Gustav Tschenett, direttore della Formazione in lingua tedesca, sono soddisfatti dei corsi di formazione ...Il bando è rivolto non solo alle aziende agricole, ma anche ad imprese sociali, fondazioni, start-up innovative e soggetti interessati all’agricoltura sociale, per offrire sempre maggiori opportunità ...