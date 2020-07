Aeronautica Militare: volo d’urgenza da Alghero per salvare neonato in imminente pericolo di vita (Di giovedì 9 luglio 2020) Si è concluso da pochi minuti il trasporto d’urgenza di un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare a favore di un neonato in imminente pericolo di vita. Partito da Alghero, il volo ha consentito il ricovero in tempi brevissimi del piccolo paziente presso l’Ospedale Gaslini di Genova. Decollato dall’aeroporto Militare di Ciampino, il Falcon 900 si è diretto ad Alghero per imbarcare la culla termica con cui il piccolo è stato trasportato, insieme ad un’equipe medica dell’Ospedale SS. Annunziata di Sassari che ha assicurato l’assistenza durante il volo. Ripartito dalla città sarda intorno alle 13:00, l’aereo ... Leggi su meteoweb.eu

