Adriano Panatta compie 70 anni. Borg, il Cile, Wimbledon: il talento che fece innamorare gli italiani del tennis raccontato in 5 match (Di giovedì 9 luglio 2020) Forse non il più forte ma sicuramente quello più famoso. Quello che, più di chiunque altro, ha saputo dare a un paese intero – irrimediabilmente legato al calcio, con sprazzi di ciclismo – la voglia di scendere su un campo da tennis almeno una volta. È il tennista che ha saputo battere Borg al Roland Garros e poi ha avuto la sfacciataggine di indossare una maglietta rossa lì dove non era molto conveniente averla. All’Estadio Nacional di Santiago del Cile, al tempo di Pinochet. Una carriera fatta di tanti successi e anche di delusioni, ma che è riuscita a elevare il tennis italiano verso vette che non era abituato a frequentare. Adriano Panatta, nato a Roma il 9 luglio 1950, compie 70 ... Leggi su ilfattoquotidiano

