Adolescenti morti a Terni, l’uomo fermato ammette: ho dato loro il metadone per 15 euro (Di giovedì 9 luglio 2020) I due ragazzi avevano 15 e 16 anni. Il quarantunenne che ha fornito la dose è accusato di morte come conseguenza di altro delitto Leggi su lastampa

