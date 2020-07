Addio dieta per Mara Venier: fa il pieno di dolci a cena con la famiglia (Foto) (Di giovedì 9 luglio 2020) Mara Venier aveva il desiderio di uscire, di andare di sera al mare, di andare a cena fuori e di mangiare pesce, Addio dieta ma in compenso ha realizzato i suoi desideri (Foto). La Venier su Instagram dice tutta la verità, dovrebbe fare attenzione a ciò che mangia. Durante la quarantena e poi a causa del piede rotto ha preso un bel po’ di chili ma è così difficile resistere alle tentazioni. La cena con la famiglia l’ha resa più felice che mai, con lei c’è anche il suo nipotino Claudio, goloso di fragole mentre nonna Mara Venier alla fine cede ai dolci. Una bella frittura di pesce in un ristorante romano che lei adora, poi ... Leggi su ultimenotizieflash

ABCFeDieta : Dieta Addio : Conversione 1 In 21 !! - fuoridihead : @Corriere addio dieta - infoitsalute : Dire addio a diabete | obesità | grasso addominale in 5 giorni | cos'è e perché seguire la Dieta Mima Digiuno - MonterossoMara : @abisso89 Però siete ingiuste .. pubblicate queste bontà e io le vado a fare .. e addio dieta???????? - lillydessi : Dire addio a diabete, obesità, grasso addominale in 5 giorni: cos’è e perché seguire la Dieta Mim ... - Meteo Web… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio dieta I cibi considerati magri che in realtà mettono a rischio la linea: ecco gli alimenti da evitare Proiezioni di Borsa Pancia gonfia addio, i consigli per l’estate

Addio alla pancia gonfia con la dieta giusta. Il gonfiore addominale rappresenta un problema quotidiano per almeno il 20% della popolazione italiana e può arrivare compromettere la qualità di vita di ...

I cibi considerati magri che in realtà mettono a rischio la linea: ecco gli alimenti da evitare

Insomma, un vero e proprio nemico della nostra linea. I cibi in questa lista, con i loro grassi, azionano nel nostro cervello un meccanismo. Ci fanno venire voglia di mangiare cibo spazzatura. Le ...

Addio alla pancia gonfia con la dieta giusta. Il gonfiore addominale rappresenta un problema quotidiano per almeno il 20% della popolazione italiana e può arrivare compromettere la qualità di vita di ...Insomma, un vero e proprio nemico della nostra linea. I cibi in questa lista, con i loro grassi, azionano nel nostro cervello un meccanismo. Ci fanno venire voglia di mangiare cibo spazzatura. Le ...